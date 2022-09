Migranti: Ocean Viking verso Taranto con 459 a bordo (Di sabato 3 settembre 2022) E' stato assegnato il porto di Taranto alla Ocean Viking, che ha a bordo 459 persone soccorse durante 10 interventi di salvataggio negli ultimi otto giorni. La ong Sos Mediterranee, che gestisce la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) E' stato assegnato il porto dialla, che ha a459 persone soccorse durante 10 interventi di salvataggio negli ultimi otto giorni. La ong Sos Mediterranee, che gestisce la ...

Maximix1970 : RT @LaGazzettaWeb: L'Ocean Viking fa rotta verso Taranto con 459 migranti a bordo - News - SoniaLaVera : RT @LaGazzettaWeb: L'Ocean Viking fa rotta verso Taranto con 459 migranti a bordo - News - occhio_notizie : Ocean Viking fa rotta verso Taranto. In 8 giorni effettuati dieci salvataggi in condizioni estreme - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Migranti: Ocean Viking verso Taranto con 459 a bordo Dieci interventi di salvataggio in 8 giorn… - LaGazzettaWeb : L'Ocean Viking fa rotta verso Taranto con 459 migranti a bordo - News -