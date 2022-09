Inghilterra, biglietti degli autobus a due sterline contro il carovita: come funziona l’iniziativa del governo (Di sabato 3 settembre 2022) I biglietti degli autobus locali in Inghilterra avranno un prezzo bloccato a due sterline da gennaio a marzo 2023 per combattere il carovita. Il price cap consentirà ai cittadini inglesi di risparmiare fino a tre sterline su ogni corsa singola. Il dipartimento dei Trasporti (Dft) prevede che la misura verrà a costare 60 milioni. Da marzo 2021 il prezzo dei biglietti degli autobus locali in Inghilterra è aumentato del 3,6%, portando il costo di un viaggio cinque chilometri (tre miglia) a 2,8 sterline. Con il tetto al prezzo si avrà un risparmio di almeno il 30% su ogni corsa. Il segretario ai trasporti Grant Schapps ha definito la misura «un aiuto concreto per abbassare le spese ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Ilocali inavranno un prezzo bloccato a dueda gennaio a marzo 2023 per combattere il. Il price cap consentirà ai cittadini inglesi di risparmiare fino a tresu ogni corsa singola. Il dipartimento dei Trasporti (Dft) prevede che la misura verrà a costare 60 milioni. Da marzo 2021 il prezzo deilocali inè aumentato del 3,6%, portando il costo di un viaggio cinque chilometri (tre miglia) a 2,8. Con il tetto al prezzo si avrà un risparmio di almeno il 30% su ogni corsa. Il segretario ai trasporti Grant Schapps ha definito la misura «un aiuto concreto per abbassare le spese ...

ilpost : Alle tariffe degli autobus in Inghilterra verrà imposto un limite di 2 sterline per tre mesi - Dondolino72 : RT @ilpost: Alle tariffe degli autobus in Inghilterra verrà imposto un limite di 2 sterline per tre mesi - misiagentiles : RT @ilpost: Alle tariffe degli autobus in Inghilterra verrà imposto un limite di 2 sterline per tre mesi - RistagnoAnna : RT @ilpost: Alle tariffe degli autobus in Inghilterra verrà imposto un limite di 2 sterline per tre mesi - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Alle tariffe degli autobus in Inghilterra verrà imposto un limite di 2 sterline per tre mesi -