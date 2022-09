Il "grillino Franceschini va a Napoli e giura che difenderà il reddito di cittadinanza (Di sabato 3 settembre 2022) Dario Franceschini è candidato al Senato al plurinominale in Campania 1. Il ministro della Cultura, big del Partito democratico e ferrarese doc, per entrare nel prossimo Parlamento dovrà essere eletto dai napoletani. Oggi, 3 settembre, si è recato nel capoluogo partenopeo per fare campagna elettorale. E qual è il tema che ha scelto per convincere i suoi nuovi elettori? Ovvio, il reddito di cittadinanza. Il provvedimento simbolo del Movimento 5 Stelle. La Campania, d'altronde, è la regione con il record di percettori del reddito di cittadinanza, 202 napoletani ogni mille abitanti ricevono l'assegno grillino. Ecco allora che Franceschini promette massimo impegno per difenderlo. "Giù le mani dal reddito di cittadinanza. Il Pd lo ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Darioè candidato al Senato al plurinominale in Campania 1. Il ministro della Cultura, big del Partito democratico e ferrarese doc, per entrare nel prossimo Parlamento dovrà essere eletto dai napoletani. Oggi, 3 settembre, si è recato nel capoluogo partenopeo per fare campagna elettorale. E qual è il tema che ha scelto per convincere i suoi nuovi elettori? Ovvio, ildi. Il provvedimento simbolo del Movimento 5 Stelle. La Campania, d'altronde, è la regione con il record di percettori deldi, 202 napoletani ogni mille abitanti ricevono l'assegno. Ecco allora chepromette massimo impegno per difenderlo. "Giù le mani daldi. Il Pd lo ...

