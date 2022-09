Giulia De Lellis: svelato il suo patrimonio, wow! (Di sabato 3 settembre 2022) In molti si chiedono quanto guadagna Giulia De Lellis con il suo lavoro. Ecco svelato le cifre del suo patrimonio Tra le influencer di maggiore successo nel nostro Paese, oltre a Chiara Ferragni, c’è sicuramente Giulia De Lellis. Negli ultimi anni, infatti, è riuscita ad imporsi come un vero e proprio personaggio del mondo dello L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 3 settembre 2022) In molti si chiedono quanto guadagnaDecon il suo lavoro. Eccole cifre del suoTra le influencer di maggiore successo nel nostro Paese, oltre a Chiara Ferragni, c’è sicuramenteDe. Negli ultimi anni, infatti, è riuscita ad imporsi come un vero e proprio personaggio del mondo dello L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Giulia De Lellis non l’aveva mai detto la confessione è da brividi: “Non ho più paura” - #Giulia #Lellis #l’aveva… - juperikizi : @VNSTABLEDREW sí ma stiamo parlando di Giorgia Soleri, non di Chiara Ferragni o (ahimé) Giulia de lellis - infoitcultura : Giulia De Lellis e il rapporto con gli ex: tutto risolto con… - infoitcultura : Giulia De Lellis rivela chi è la star per cui ha una cotta! - infoitcultura : Giulia De Lellis parla dei suo ex fidanzati: 'Prima o poi tornano tutti' -