Formazioni ufficiali Milan-Inter | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 3 settembre 2022) Ledi, partita valida per la quinta giornata della. Tutto pronto per una delle sfide più attese dell’a stagione, ovvero il derby dio. I rossoneri sono reduci da un deludente pareggio contro il Sassuolo e vogliono tornare al successo. I nerazzurri hanno invece superato per 3-1 la Cremonese, ma non potranno fare affidamento su Romelu Lukaku. Partita su cui è davvero difficile sbilanciarsi in un pronostico. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 3 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.