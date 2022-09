**Elezioni: Cottarelli (Pd), 'Draghi coerente, non tornerà a fare il premier'** (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - Carlo Cottarelli smonta il progetto di Carlo Calenda e Matteo Renzi di riportare a Palazzo Chigi Mario Draghi, annunciato ieri in occasione dell'apertura della campagna elettorale di Azione-Italia Viva-Calenda, a Milano. A margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'ex commissario alla spending review, oggi candidato alle elezioni politiche del 25 settembre con la coalizione di centrosinistra, confida all'Adnkronos: "Non credo ci sia purtroppo quella possibilità". Del resto Draghi "ha detto, 'io sono qui per condurre questo governo con questa maggioranza e nel momento in cui si è sfaldata questa maggioranza, o meglio hanno fatto sfaldare la maggioranza, è stato coerente e ha deciso che non si poteva andare avanti". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - Carlosmonta il progetto di Carlo Calenda e Matteo Renzi di riportare a Palazzo Chigi Mario, annunciato ieri in occasione dell'apertura della campagna elettorale di Azione-Italia Viva-Calenda, a Milano. A margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'ex commissario alla spending review, oggi candidato alle elezioni politiche del 25 settembre con la coalizione di centrosinistra, confida all'Adnkronos: "Non credo ci sia purtroppo quella possibilità". Del resto"ha detto, 'io sono qui per condurre questo governo con questa maggioranza e nel momento in cui si è sfaldata questa maggioranza, o meglio hanno fatto sfaldare la maggioranza, è statoe ha deciso che non si poteva andare avanti".

