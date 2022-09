Pjs_Ale : RT @ornella_dg: dylan sprouse dopo che gli hanno canticchiato la sigla di Zac e Cody #Venezia79 - BITCHYFit : Dylan Sprouse: la sua reazione dopo che un fan a Venezia gli ha cantato la sigla di Zack e Cody - dreamerxfangirl : RT @ange_limone: BARBARA PALVIN E DYLAN SPROUSE SONO I PIÙ BELLI DEL MONDO?? #Venezia79 - dreamerxfangirl : RT @camismyikigai: Barbara Palvin e Dylan Sprouse uno dei motivi per cui a volte dubito della mia eterosessualità #Venezia79 https://t.co… - CeciiiCi : RT @acciokindness: BUONGIORNO CON DYLAN SPROUSE E BARBARA PALVIN AL FESTIVAL DI VENEZIA #Venezia79 -

Quanto a, inconfondibile il trolley Rimowa color argento scendendo dal motoscafo in Laguna, mentre la fidanzata Barbara Palvin (nella foto sotto) proteggeva lo sguardo sotto lenti ...1 / 7al cocktail "On The Move" di Montblanc a Parigi per il lancio di Extreme 3.0 2 / 7 Jordan Barrett al cocktail "On The Move" di Montblanc a Parigi 3 / 7 Alberto Malanchino al ...Fra loro, la conduttrice e attrice Rocío Muñoz Morales, madrina del Festival di quest'anno, e Julianne Moore, presidentessa della giuria. Nelle ultime ore star internazionali come Adam Driver, Barbara ...Dimenticate gli ormai consueti outfit da trasferta a base di tute e jeans. Nel primo giorno del festival, le star hanno trasformato l'aeroporto di Venezia in una passerella pre-red carpet. All'insegna ...