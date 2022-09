DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: Ferrari si contende il primato con Red Bull, scatta la FP3 (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Perez ha fermato il cronometro in 1:13.792. Primi metri anche per Alphatauri con Yuki Tsunoda, in difficoltà ieri all’uscita di curva dieci. 12.02 Sergio Perez ha già iniziato il proprio lavoro. Attenzione al messicano che può tranquillamente puntare alla prima fila nella giornata odierna. Il #11 del gruppo ci regalerà il primo parziale della FP3. 12.00 Bandiera verde! scatta la FP3 dal GP d’Olanda di F1 da Zandvoort! 11.56 Le tribune sono gremite a Zandvoort. Si prospetta un week-end da record nell’impianto di casa di Max Verstappen! 11.53 I piloti si preparano per scendere in pista. Occhi puntati sulla Red Bull di Verstappen che dovrà recuperare il tempo perso nella FP1 per un problema al cambio. 11.51 I meccanici di Max Verstappen hanno controllato ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 Perez ha fermato il cronometro in 1:13.792. Primi metri anche per Alphatauri con Yuki Tsunoda, in difficoltà ieri all’uscita di curva dieci. 12.02 Sergio Perez ha già iniziato il proprio lavoro. Attenzione al messicano che può tranquillamente puntare alla prima fila nella giornata odierna. Il #11 del gruppo ci regalerà il primo parziale della FP3. 12.00 Bandiera verde!la FP3 dal GP d’di F1 da Zandvoort! 11.56 Le tribune sono gremite a Zandvoort. Si prospetta un week-end da record nell’impianto di casa di Max Verstappen! 11.53 I piloti si preparano per scendere in pista. Occhi puntati sulla Reddi Verstappen che dovrà recuperare il tempo perso nella FP1 per un problema al cambio. 11.51 I meccanici di Max Verstappen hanno controllato ...

