Covid: Veneto, 2.041 nuovi casi e 2 vittime in 24 ore (Di sabato 3 settembre 2022) Scende ancora la curva dei contagi Covid - 19, e prosegue anche la discesa dei dati clinici in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.041 nuovi casi, con il totale a 2.205.068, e 2 vittime, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Scende ancora la curva dei contagi- 19, e prosegue anche la discesa dei dati clinici in, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.041, con il totale a 2.205.068, e 2, ...

