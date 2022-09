**Calcio: Serie A, Lazio-Napoli 1-2** (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-1 in rimonta la Lazio nell'anticipo serale della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei padroni di casa firmato da Zaccagni al 4', replicano Kim al 38' e Kvaratskhelia al 61'. In classifica gli azzurri sono primi con 11 punti insieme al Milan, mentre i biancocelesti sono settimi a quota 8. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-1 in rimonta lanell'anticipo serale della quinta giornata diA, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei padroni di casa firmato da Zaccagni al 4', replicano Kim al 38' e Kvaratskhelia al 61'. In classifica gli azzurri sono primi con 11 punti insieme al Milan, mentre i biancocelesti sono settimi a quota 8.

sportface2016 : #MilanInter, #Maldini: 'Il nostro progetto non è fatto per sparire dopo un anno positivo' - sportface2016 : Claudio #Lotito sulla sanità a rischio in #Molise: 'Non vendo sogni ma solide realtà, ho già salvato #Lazio e… - SkySport : MILAN-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Brozovic (21') ? #Leao (28') ? #Giroud (54') ? #Leao (60') ? #Dzeko (67') ? S… - yassine01937035 : RT @RepMilan: Leao è imprendibile: il rinnovo diventa la priorità di RedBird - Luxgraph : Lazio-Napoli 1-2, il tabellino -