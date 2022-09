Uomini e Donne, Gemma Galgani: il corteggiatore scappa a gambe levate (Di venerdì 2 settembre 2022) La nuova edizione di Uomini e Donne 2022/2023 non è partita meglio della scorsa per Gemma Galgani. La storica dama del trono over, infatti, ha subito trovato ad attenderla un nuovo corteggiatore che però è letteralmente scappato a gambe levate da lei! Vediamo insieme cos’è successo tra la prima e la seconda registrazione del programma di Maria De Filippi avvenute rispettivamente mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 2022. Uomini e Donne anticipazioni, prima lite tra Tina Cipollari e Federica Aversano L'opinionista non sopporta proprio la nuova tronista e a quanto pare l'antipatia è reciproca: cos'è successo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 settembre 2022) La nuova edizione di2022/2023 non è partita meglio della scorsa per. La storica dama del trono over, infatti, ha subito trovato ad attenderla un nuovoche però è letteralmenteto ada lei! Vediamo insieme cos’è successo tra la prima e la seconda registrazione del programma di Maria De Filippi avvenute rispettivamente mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 2022.anticipazioni, prima lite tra Tina Cipollari e Federica Aversano L'opinionista non sopporta proprio la nuova tronista e a quanto pare l'antipatia è reciproca: cos'è successo ...

