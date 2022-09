Transizione ecologica - Contrordine Toscana: ora lauto elettrica è "la più efficiente e pulita" (Di venerdì 2 settembre 2022) Come non detto: i motori elettrici aiutano a cambiare prospettiva, hanno efficienza energetica elevata, riducono i costi e abbattono le emissioni di CO2. Tutto il contrario di quanto l'Arpat, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana, aveva sostenuto pochi giorni fa, con una presa di posizione per certi aspetti sorprendente. Un articolo, pubblicato sul sito dell'agenzia, in cui l'ente evidenziava come la decisione di Bruxelles di vietare la vendita di auto con motore endotermico non tenesse conto del fatto che nella fasi produttive dei veicoli elettrici l'energia necessaria proviene ancora per la maggior parte da fonti non rinnovabili, mantenendo ancora alte le emissioni di anidride carbonica. E via così, argomentando su aspetti come le enormi conseguenze sugli assetti sociali ed occupazionali dei distretti produttivi della scelta europea, e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 settembre 2022) Come non detto: i motori elettrici aiutano a cambiare prospettiva, hanno efficienza energetica elevata, riducono i costi e abbattono le emissioni di CO2. Tutto il contrario di quanto l'Arpat, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della, aveva sostenuto pochi giorni fa, con una presa di posizione per certi aspetti sorprendente. Un articolo, pubblicato sul sito dell'agenzia, in cui l'ente evidenziava come la decisione di Bruxelles di vietare la vendita di auto con motore endotermico non tenesse conto del fatto che nella fasi produttive dei veicoli elettrici l'energia necessaria proviene ancora per la maggior parte da fonti non rinnovabili, mantenendo ancora alte le emissioni di anidride carbonica. E via così, argomentando su aspetti come le enormi conseguenze sugli assetti sociali ed occupazionali dei distretti produttivi della scelta europea, e ...

Agenzia_Ansa : Termosifoni accesi per un'ora in meno a partire da ottobre, con un grado stabilito in meno. Sarebbe questa una dell… - LaVeritaWeb : L’economista: «L’agenda verde oggi è intoccabile perché è servita al sistema per salvarsi. Certo, senza sussidi sar… - danieleviotti : Oggi finisce lo smart working, domani tutti in ufficio. Tra un mese arriveranno bollette di luce e tra due del gas… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Termosifoni accesi per un'ora in meno a partire da ottobre, con un grado stabilito in meno. Sarebbe questa una delle misu… - eclissidicielo : RT @_cieloitalia: Dopo il 25 settembre non avranno nessuna pietà e porteranno avanti la transizione ecologica, digitale e kompagni davos.… -