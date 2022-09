"Temo una enorme figuraccia": la profezia di Giovanni Floris, il politico 'spacciatoi | Video (Di venerdì 2 settembre 2022) Giornata di esordi su TikTok in vista del voto del 25 settembre, quella di ieri, giovedì 2 settembre. Sul social dei "giovani" ecco sbarcare, tutti nel giro di pochi minuti, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e il Pd di Enrico Letta. I risultati? Rivedibili, ammettiamolo. E dell'ondata di sbarchi su TikTok se ne parla a In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, dove ospite in studio c'è Giovanni Floris, in vista del ritorno alla conduzione del suo Di Martedì. "Non credo che le piazze abbiano un'influenza così forte per cui se ad agosto non ci sono piazze cambia il risultato elettorale. Così come credo che l'esperienza di TikTok non porterà grossi voti...", premette introducendo l'argomento. E così, viene mostrato un servizio con estratti dei primi Video sul social di Berlusconi e Renzi, quidi Telese ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Giornata di esordi su TikTok in vista del voto del 25 settembre, quella di ieri, giovedì 2 settembre. Sul social dei "giovani" ecco sbarcare, tutti nel giro di pochi minuti, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e il Pd di Enrico Letta. I risultati? Rivedibili, ammettiamolo. E dell'ondata di sbarchi su TikTok se ne parla a In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, dove ospite in studio c'è, in vista del ritorno alla conduzione del suo Di Martedì. "Non credo che le piazze abbiano un'influenza così forte per cui se ad agosto non ci sono piazze cambia il risultato elettorale. Così come credo che l'esperienza di TikTok non porterà grossi voti...", premette introducendo l'argomento. E così, viene mostrato un servizio con estratti dei primisul social di Berlusconi e Renzi, quidi Telese ...

