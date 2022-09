Serie A. Napoli da scudetto. Inter e Milan in pole. Roma sogna, Juve rischio flop. Atalanta e Lazio due mine vaganti (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è conclusa la prima lunghissima sessione di mercato ed è il momento di azzardare le griglie per la Serie A. E’ una stagione anomala in Serie A per tanti versi: mai si erano giocati quattro turni di campionato di cui uno infrasettimanale ad Agosto, mai il calcio mercato era stato aperto per tante gare ufficiali. Un’anomala Serie A in una stagione frenetica a causa dei Mondiali di Doha. Da oggi e fino al 13 novembre i calciatori dei top club di Serie A saranno impegnati ( tra Campionato, Champions e Nazionali) in una gara ogni tre giorni. Un ritmo allucinante difficile da tenere persino per i tifosi, immaginiamo per gli atleti. Una delle parole d’ordine per comprendere la Serie A sarà sicuramente turnover. Con tanti impegni ravvicinati, con le cinque sostituzioni ormai diventate regola ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è conclusa la prima lunghissima sessione di mercato ed è il momento di azzardare le griglie per laA. E’ una stagione anomala inA per tanti versi: mai si erano giocati quattro turni di campionato di cui uno infrasettimanale ad Agosto, mai il calcio mercato era stato aperto per tante gare ufficiali. Un’anomalaA in una stagione frenetica a causa dei Mondiali di Doha. Da oggi e fino al 13 novembre i calciatori dei top club diA saranno impegnati ( tra Campionato, Champions e Nazionali) in una gara ogni tre giorni. Un ritmo allucinante difficile da tenere persino per i tifosi, immaginiamo per gli atleti. Una delle parole d’ordine per comprendere laA sarà sicuramente turnover. Con tanti impegni ravvicinati, con le cinque sostituzioni ormai diventate regola ...

