Sebastian Roché di The Originals entra nel cast di 1923 | il secondo spin-off prequel di Yellowstone

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022), già noto al pubblico per i suoi personaggi in Supernatural e The, ha ottenuto un ruolo ricorrente in, nuovo-offdi, la serie neo-western record di ascolti di Paramount+. A confermarlo è TVLine, senza aggiungere però altri dettagli.affiancherà due mostri sacri neldi, unendosi al gruppo guidato da Harrison Ford ed Helen Mirren, i cui nomi erano già stati ufficializzati la scorsa primavera, quando il format è stato annunciato da Paramount+ come la nuova iterazione di. Si tratterà molto probabilmente di una miniserie a sé stante, come è risultata essere anche 1883, il primo ...