Queen Lear: il documentario dedicato ad Amanda Lear su Rai 2 (Di venerdì 2 settembre 2022) Questa sera, 2 settembre 2022, in seconda serata dalle 22.20 va in onda Queen Lear, il documentario dedicato ad Amanda Lear, icona trasgressiva e sempre sopra le righe. Un omaggio di Rai Documentari che va in onda subito dopo quello a Franco Califano. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti. Anticipazioni e ospiti Nel ritratto cinematografico di Gero von Boehm, prodotto da Interscience Film GmbH e Stefilm in collaborazione con ZDF/ARTE e Rai Documentari, Amanda Lear riflette sulle scene cinematografiche della sua vita. Una persona sempre alla ricerca di sé stessa. Androgina regina della disco music, pittrice, modella, conduttrice televisiva e attrice, Queen ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Questa sera, 2 settembre 2022, in seconda serata dalle 22.20 va in onda, ilad, icona trasgressiva e sempre sopra le righe. Un omaggio di Rai Documentari che va in onda subito dopo quello a Franco Califano. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti. Anticipazioni e ospiti Nel ritratto cinematografico di Gero von Boehm, prodotto da Interscience Film GmbH e Stefilm in collaborazione con ZDF/ARTE e Rai Documentari,riflette sulle scene cinematografiche della sua vita. Una persona sempre alla ricerca di sé stessa. Androgina regina della disco music, pittrice, modella, conduttrice televisiva e attrice,...

