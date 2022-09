Napoli | niente da fare per Navas | resta al PSG

infoitsport : Napoli, niente Keylor Navas: spunta il clamoroso retroscena - PinoSa54 : ???? sarebbe stato un gran colpo ma sognare non è peccato poi la realtà racconta la verità e i PICCIOLI ???? nel Calcio… - domenico_damore : RT @bruttapas: Non eravamo da scudetto dopo le prime due, i nuovi non erano migliori di chi è partito (lo saranno ma non ora) non siamo ora… - borbonico1926 : Volevo #Navas. Non mi piace per niente #Meret ma da oggi difende i pali del nostro #Napoli e merita il nostro sost… - infoitsport : UFFICIALE - Niente Napoli per Keylor Navas: messaggio ufficiale del portiere -

di sbagliato, considerando che, in effetti, alcuni esemplari di squali possono essere ... Squalo in Italia: l'avvistamento a. Partiamo, innanzitutto, dal luogo dell'avvistamento: lo squalo ...Il 21enne georgiano è già un idolo acon tre reti nelle prime quattro partite.da fare per Keylor Navas dal Psg. INTER 7 A giugno ha spiazzato tutti con gli arrivi di Onana, Bellanova, ...Il grande colpo non è arrivato. Keylor Navas resta in standby (la porta resta aperta ancora per gennaio), mentre Cristiano Ronaldo resta un sogno. «Grazie per le offerte, ma resto ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...