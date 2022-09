Mediaset: 8 al mercato di De Laurentiis per non aver ceduto alla tentazione Ronaldo (Di venerdì 2 settembre 2022) Il calciomercato è finalmente chiuso, almeno fino a gennaio, e senza i clamorosi colpi di scena finali per il Napoli che attendeva Navas dal Psg e ha trattato anche Ronaldo dallo United. Secondo i dati di Transfermarkt, la formazione azzurra ha abbassato il valore della rosa rispetto al settembre 2021 di -72.2 milioni valore rosa stagione 2021/22: 518.25 milioni valore rosa attuale: 446.05 milioni Ma questo non significa che la squadra non si sia rafforzata, come sottolinea MediasetSport che dà al Napoli il voto più alto delle pagelle del mercato, addirittura un 8 NAPOLI 8 – Merita mezzo voto in più il mercato portato a termine da Aurelio De Laurentiis, per aver resistito alla tentazione di portare a Napoli Cristiano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Il calcioè finalmente chiuso, almeno fino a gennaio, e senza i clamorosi colpi di scena finali per il Napoli che attendeva Navas dal Psg e ha trattato anchedallo United. Secondo i dati di Transfermarkt, la formazione azzurra ha abbassato il valore della rosa rispetto al settembre 2021 di -72.2 milioni valore rosa stagione 2021/22: 518.25 milioni valore rosa attuale: 446.05 milioni Ma questo non significa che la squadra non si sia rafforzata, come sottolineaSport che dà al Napoli il voto più alto delle pagelle del, addirittura un 8 NAPOLI 8 – Merita mezzo voto in più ilportato a termine da Aurelio De, perresistitodi portare a Napoli Cristiano ...

