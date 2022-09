Lutto in Rai: è morta una delle giornaliste più apprezzate (Di venerdì 2 settembre 2022) . La sua scomparsa ha sconvolto tutti, era davvero molto giovane Si è spenta a soli 58 anni Ivana Buselli, una delle colonne portati del TGR Trento. La causa del decesso dovrebbe essere legata ad una bruttissima malattia, come si apprende da Fanpage. Una bruttissima notizia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) . La sua scomparsa ha sconvolto tutti, era davvero molto giovane Si è spenta a soli 58 anni Ivana Buselli, unacolonne portati del TGR Trento. La causa del decesso dovrebbe essere legata ad una bruttissima malattia, come si apprende da Fanpage. Una bruttissima notizia L'articolo proviene da Inews24.it.

Lutto nella Rai regionale: a soli 58 anni è morta Ivana Buselli, storico volto del Trg di Trento