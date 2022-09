L’Ue accelera su tetto a prezzo gas russo. Cremlino minaccia: chiudiamo i rubinetti (Di venerdì 2 settembre 2022) Scontro sul gas tra Bruxelles e Mosca. "Sono delle ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa", dice Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. Immediata la risposta del vice capo del Consiglio di sicurezza russo: "Semplicemente non ci sarà più gas russo in Europa". Intanto ad Amsterdam crolla il prezzo del gas. E' l'ultimo scenario che fotografa la spinosa questione del prezzo del gas e che sta mettendo in ginocchio l'economia italiana (e non solo). Dunque, ancora tensioni tra Bruxelles e Mosca sul gas. "Sono delle ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa", dice Ursula von der Leyen. A dar man forte alla presidente della Commissione Ue, Paolo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 settembre 2022) Scontro sul gas tra Bruxelles e Mosca. "Sono delle ferma convinzione che è tempo di unaldel gas dai gasdotti russi in Europa", dice Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. Immediata la risposta del vice capo del Consiglio di sicurezza: "Semplicemente non ci sarà più gasin Europa". Intanto ad Amsterdam crolla ildel gas. E' l'ultimo scenario che fotografa la spinosa questione deldel gas e che sta mettendo in ginocchio l'economia italiana (e non solo). Dunque, ancora tensioni tra Bruxelles e Mosca sul gas. "Sono delle ferma convinzione che è tempo di unaldel gas dai gasdotti russi in Europa", dice Ursula von der Leyen. A dar man forte alla presidente della Commissione Ue, Paolo ...

