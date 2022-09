Lecce, Trinchera: «Shomurodov? Vi dico qual è la verità» (Di venerdì 2 settembre 2022) Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato dell’accostamento di Shomurodov alla squadra pugliese Stefano Trinchera ha così risposto all’accostamento di Eldor Shomurodov al Lecce. LE PAROLE – «Non c’è mai stata una trattativa. Il Lecce ha sempre deciso di puntare sui giovani di valore, senza fare altri tipi di valutazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Stefano, direttore sportivo del, ha parlato dell’accostamento dialla squadra pugliese Stefanoha così risposto all’accostamento di Eldoral. LE PAROLE – «Non c’è mai stata una trattativa. Ilha sempre deciso di puntare sui giovani di valore, senza fare altri tipi di valutazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

