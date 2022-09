La Francia vuole dialogare con tutti ma deve evitare gli equilibrismi (Di venerdì 2 settembre 2022) La Francia ritiene che l’Europa abbia tutto da perdere restando ai margini di un rapporto con Mosca che che prima o poi dovrà riallacciarlo. Per questo Parigi è infastidita dai risultati che Erdo?an ha ottenuto nei negoziati con Putin. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Laritiene che l’Europa abbia tutto da perdere restando ai margini di un rapporto con Mosca che che prima o poi dovrà riallacciarlo. Per questo Parigi è infastidita dai risultati che Erdo?an ha ottenuto nei negoziati con Putin. Leggi

borghi_claudio : Subito i soldi per riportare le bollette ai livelli dell'anno scorso come accade in Francia. Se qualcuno non vuole… - borghi_claudio : @Daniele74432012 Mah veda lei, tre anni in consiglio regionale, Portavoce dell'opposizione, ho bloccato il regalo d… - LegaSalvini : ?? ASSURDO! IL PD VUOLE ANCORA PIÙ PROFUGHI: PORTI APERTI E NO AI RESPINGIMENTI! IL 25 SETTEMBRE RISPEDIAMOLO IN FRA… - Marcolit67 : RT @borghi_claudio: Subito i soldi per riportare le bollette ai livelli dell'anno scorso come accade in Francia. Se qualcuno non vuole e pe… - jadis37845 : RT @borghi_claudio: Subito i soldi per riportare le bollette ai livelli dell'anno scorso come accade in Francia. Se qualcuno non vuole e pe… -