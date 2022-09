Il festival di Venezia compie 90 anni, la produttrice Marina Cicogna ne ricorda le tappe: era nipote dell'ideatore, il conte Volpi di Misurata (Di venerdì 2 settembre 2022) La Mostra del cinema di Venezia compie 90, gloriosi, anni. È «un tappeto volante, uno scrigno magico» per l’ispirata Tilda Swinton. Una questione di famiglia, più semplicemente, per Marina Cicogna. Le più belle foto storiche del festival del cinema di Venezia guarda le foto Leggi anche › Mostra di Venezia. I 5 italiani in concorso e le star attese, da Harry Styles a Penelope Cruz ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 settembre 2022) La Mostra del cinema di90, gloriosi,. È «unto volante, uno scrigno magico» per l’ispirata Tilda Swinton. Una questione di famiglia, più semplicemente, per. Le più belle foto storiche deldel cinema diguarda le foto Leggi anche › Mostra di. I 5 italiani in concorso e le star attese, da Harry Styles a Penelope Cruz ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #CatherineDeneuve: “Ho un ricordo vivido della prima volta che sono stata alla #BiennaleCinema:… - domandesuls : Viulia Galentina è così famosa, (diventata famosa per i suoi articoli su Grazia come dice lei) che su Getty Images… - marcuspascal1 : RT @ItalianPolitics: Al Festival del #cinema di #Venezia continuano a imbarcare personaggi dalla dubbiosissima qualità: dopo la concionata… - miriv_00 : RT @acciokindness: BUONGIORNO CON DYLAN SPROUSE E BARBARA PALVIN AL FESTIVAL DI VENEZIA #Venezia79 - miriv_00 : RT @itsgioeveryone: io che analizzo ogni centimetro dei vestiti che indossano al festival venezia come se fossi una critica di moda #Venezi… -