Gas ancora giù, in 3 giorni prezzi diminuiti di oltre 100 euro. Von der Leyen: "E' ora di mettere un tetto al prezzo"

Scende ancora il prezzo del gas che perde il 15% a 206 euro al megwattora. In pochi giorni le quotazioni sono diminuite di oltre 100 euro in un mercato ormai determinato più da sviluppi geopolitici e speculazioni che da normali meccanismi di domanda e offerta. Domani dovrebbero riprendere le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream 1 che collega le coste russe con quelle tedesche. Il gasdotto è fermo dal 31 agosto per interventi di manutenzione. Durante l'estate i flussi sono stati significativamente ridotti, e portati al 20% della capacità, per decisione di Mosca. La discesa dei prezzi è favorita anche dal fatto che il riempimento degli stoccaggi nei paesi europei, Germania in particolare, hanno ormai raggiunto un buon livello, al di sopra ...

