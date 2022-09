F1 in tv, orari GP Olanda 2022: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky (Di venerdì 2 settembre 2022) Quest’oggi comincia ufficialmente il weekend di Zandvoort con la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2022, valido come quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati inevitabilmente sul padrone di casa Max Verstappen, che va a caccia del quarto successo consecutivo per avvicinarsi ulteriormente alla certezza aritmetica del secondo titolo iridato in carriera. Il fenomeno della Red Bull è l’uomo da battere, dopo le sensazionali vittorie in rimonta di Budapest e Spa, ma la Ferrari proverà a rovinare la festa orange su un tracciato che dovrebbe esaltare le qualità della F1-75. Charles Leclerc e Carlos Sainz daranno il massimo per insidiare Verstappen e per sconfiggere le Mercedes, in modo da consolidare il secondo posto della scuderia di Maranello nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Quest’oggi comincia ufficialmente il weekend di Zandvoort con la prima giornata didel Gran Premio d’, valido come quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati inevitabilmente sul padrone di casa Max Verstappen, che va a caccia del quarto successo consecutivo per avvicinarsi ulteriormente alla certezza aritmetica del secondo titolo iridato in carriera. Il fenomeno della Red Bull è l’uomo da battere, dopo le sensazionali vittorie in rimonta di Budapest e Spa, ma la Ferrarirà a rovinare la festa orange su un tracciato che dovrebbe esaltare le qualità della F1-75. Charles Leclerc e Carlos Sainz daranno il massimo per insidiare Verstappen e per sconfiggere le Mercedes, in modo da consolidare il secondo posto della scuderia di Maranello nel ...

