Colpi d'arma da fuoco nella notte a Napoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La scorsa notte, verso le 3, nel quartiere Fuorigrotta i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli sono intervenuti – allertati dal 112 – in via Candia all'altezza del civico 53 per una segnalazione di Colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati 2 bossoli a salve. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Bagnoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

