Chi è Agnese Lorenzini, Susanna di “Un posto al Sole” (Di venerdì 2 settembre 2022) Agnese Lorenzini è uno dei volti più amati del piccolo schermo, celebre al grande pubblico per il ruolo di Susanna Picardi nella storica soap opera Un posto al Sole, che ricopre dal 2016. Una vita dedicata alla Televisione ma soprattutto al teatro, passione che non ha mai abbandonato sin dagli esordi. E nel futuro il desiderio di approdare al cinema. Agnese Lorenzini e l’amore la recitazione Classe 1990, Agnese Lorenzini nasce a Genzano di Roma sotto il segno dello Scorpione. Si laurea in Filosofia ma il suo cuore da sempre batte per la recitazione, arte in cui si cimenta intraprendendo un intenso percorso di studi. Dapprima si dedica al teatro amatoriale seguendo vari corsi, poi si iscrive all’Accademia Cassiopea, dove studia anche ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 settembre 2022)è uno dei volti più amati del piccolo schermo, celebre al grande pubblico per il ruolo diPicardi nella storica soap opera Unal, che ricopre dal 2016. Una vita dedicata alla Televisione ma soprattutto al teatro, passione che non ha mai abbandonato sin dagli esordi. E nel futuro il desiderio di approdare al cinema.e l’amore la recitazione Classe 1990,nasce a Genzano di Roma sotto il segno dello Scorpione. Si laurea in Filosofia ma il suo cuore da sempre batte per la recitazione, arte in cui si cimenta intraprendendo un intenso percorso di studi. Dapprima si dedica al teatro amatoriale seguendo vari corsi, poi si iscrive all’Accademia Cassiopea, dove studia anche ...

