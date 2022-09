Chelsea | c’è la firma di Aubameyang!

lucabianchin7 : #Bakayoko ha deciso di risolvere il contratto con il #Milan, che risparmierebbe buona parte dello stipendio. Ora è… - lucabianchin7 : In giornata c’è stata la telefonata chiave per la risoluzione tra #Milan e #Bakayoko, che risolverà anche col Chels… - ForzaMilanTweet : #TiémouéBakayoko aveva praticamente deciso di rescindere il prestito biennale con il #Milan e questo pomeriggio ave… - MeekyRossonero : @elmejorpt2 C'è Milan Chelsea - Newaconandoyle : Code di fine mercato Depay vorrebbe rescindere il contratto con il Barcellona C'è il Chelsea che lo aspetta -

Calcio mercato web

La Juventus conclude la sessione di mercato con una sorpresa: proprio nelle ultime ore infatti i dirigenti bianconeri hanno perfezionato la cessione in prestito del centrocampista Zakaria al. Il club inglese ha un diritto di riscatto fissato a 34,8 milioni e pagherà per intero l'ingaggio del calciatore svizzero. Dopo soli sei mesi si conclude dunque l'avventura del giocatore nel ...Ilha appena bussato alla sua porta: 100 milioni per Leao. "No. Ne vogliamo 150", hanno risposto. Sanno che prima o poi avranno quello che vogliono. Da lui o da un'altra delle loro scoperte. ... Calciomercato in Italia CHIUSO: Arthur al Liverpool, Acerbi all’Inter, Zakaria al Chelsea