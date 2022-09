Camassa | “La Campania è un territorio difficile come la Sicilia”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 settembre 2022) di Monica De Santis “Laè unla”: esordisce così Alessandra, Presidente del Tribunale di Marsala, ospite del Premio Fabula, il Festival di scrittura di Bellizzi. “Viviamo due realtà che non sono semplici è evidente, ma possiamo puntare sui giovani. Non ci resta che indirizzare i ragazzi verso la regola, la legalità, dobbiamo incidere sulla loro carica vitale”, insiste la, che si è lasciata letteralmente travolgere dai creativi, scegliendo di rimanere in Arena anche al termine del suo incontro per respirare tutta l’energia e la spensieratezza delle giovani generazioni.ha scelto di fare questo mestiere? “È stato un caso. Mentre studiavo filosofia ero già fidanzata con colui che poi è ...