Boris Johnson avverte l’Italia | «Anche il prossimo governo deve stare con l’Ucraina»

(Di venerdì 2 settembre 2022)continuare il suo impegno con Kiev nella guerra in Ucrainadopo le elezioni. Lo dice il premier dimissionario del Regno Unitooggi in un’intervista rilasciata a Repubblica. BoJo, cacciato dal suo partito, ricorda che «nelle prossime settimane sia io che Mario Draghi lasceremo il nostro incarico. Ma sono certo che i nostri successori», in Italia e nel Regno Unito, «comprenderanno la posta in gioco in Ucraina».non fa nomi ma si spiega benissimo: «Con l’avvicinarsi dell’inverno il Regno Unito esi trovano, ancora una volta, fianco a fianco nell’affrontare le conseguenze globali dell’invasione russa. Il vile blocco delle forniture di grano e la militarizzazione dell’energia da parte di Putin hanno fatto impennare i ...

È l'auspicio, ma anche l'avvertimento, di, che parla in esclusiva a Repubblica a pochi giorni dal suo addio a Downing Street, martedì prossimo, dopo lo scandalo Partygate. Questo ...Chi lo apprezza lo trova spiritoso e divertente, chi lo critica non si spiega come abbia fatto a diventare capo del governo nonostante un'aria da eterno imbranato. Sia come sia,ha portato a termine la promessa assunta con la sua elezione a premier nel 2019, quella di far uscire il paese dall'Unione europea. Un obiettivo raggiunto a costo di lacerazioni, di ... Boris Johnson: “Con Draghi abbiamo fatto di tutto per Kiev. Chi verrà, segua le sue orme” Nel suo ultimo discorso, il primo ministro del Regno Unito ha offerto una linea chiara rivolta al paese, che stanzierà 700 milioni di sterline e costruirà otto nuovi reattori ...In autunno, tra elezioni Usa, nuova leadership in Uk, guerra in Ucraina e congresso del Pcc si giocherà il destino dell'ordine mondiale neoliberale (1) ...