Artemis, tutte le curiosità sul lancio. Aspettando domani (Di venerdì 2 settembre 2022) Dovrebbe essere davvero tutto pronto per il nuovo tentativo di lancio della missione Artemis 1, la prima del programma spaziale il cui obiettivo e riportare "il prossimo uomo e la prima donna" sulla superficie della Luna. Dopo la cancellazione della partenza nel corso della prima finestra utile, lunedì 29, e un ulteriore rinvio rispetto alla seconda possibilità di venerdì, la Nasa ha stabilito in sabato 3 settembre, alle ore 20.17 italiane, il nuovo tentativo per il lancio. La decisione è stata presa dall'Agenzia spaziale statunitense dopo la riunione tecnica del team di missione, che ha analizzato i problemi che avevano costretto allo stop del countdown lunedì. I motivi del rinvio Una perdita di idrogeno al terzo motore dello Space Launch System, il razzo vettore su cui viaggerà la navetta Orion con destinazione Luna, è stata la causa ...

