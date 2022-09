“Anche le donne molestano”: Venezia, Cate Blanchett fa impallidire le femministe (Di venerdì 2 settembre 2022) Venezia, 2 set — Le molestie? Non facciamone una questione di genere: abusi e prevaricazioni «riguardano tutte le persone, di qualunque genere e orientamento sessuale. A scaricare la «bombetta» che per qualche istante ha screpolato la patina bon ton politicamente corretta della Mostra del cinema a Venezia è stata Cate BlAnchett, che nella 79esima edizione della kermesse lagunare è in concorso con Tàr, controversa pellicola che esplora lo spinoso (per le femministe) argomento delle molestie femminili. Cate BlAnchett, il film in concorso a Venezia è l’anti MeToo Nel film di Todd Field la due volte premio Oscar Cate BlAnchett interpreta il personaggio di Lydia Tàr, direttrice d’orchestra omosessuale berlinese. Fredda, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 settembre 2022), 2 set — Le molestie? Non facciamone una questione di genere: abusi e prevaricazioni «riguardano tutte le persone, di qualunque genere e orientamento sessuale. A scaricare la «bombetta» che per qualche istante ha screpolato la patina bon ton politicamente corretta della Mostra del cinema aè stataBltt, che nella 79esima edizione della kermesse lagunare è in concorso con Tàr, controversa pellicola che esplora lo spinoso (per le) argomento delle molestie femminili.Bltt, il film in concorso aè l’anti MeToo Nel film di Todd Field la due volte premio OscarBltt interpreta il personaggio di Lydia Tàr, direttrice d’orchestra omosessuale berlinese. Fredda, ...

