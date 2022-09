Afghanistan, esplosione in una moschea di Herat. Ucciso l’imam vicino ai talebani (Di venerdì 2 settembre 2022) Un’esplosione è avvenuta questa mattina nella moschea Guzargah nella città occidentale di Herat in Afghanistan, durante la preghiera del venerdì. Il bilancio dell’esplosione avvenuta per mano di un attentatore suicida, è di almeno 18 morti e 21 feriti. Nell’attentato è rimasto Ucciso anche l’imam Mujib Rahman Ansari, celebre per essere stato uno dei primi ad utilizzare la bandiera talebana durante i suoi sermoni. Secondo Al Jazeera, l’attacco è avvenuto mentre il religioso salutava i fedeli, tra cui si nascondeva il kamikaze che, secondo testimoni, si sarebbe fatto esplodere proprio nell’attimo in cui si apprestava a baciare la mano del religioso. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, che ha confermato l’uccisione del religioso, ha definito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Un’è avvenuta questa mattina nellaGuzargah nella città occidentale diin, durante la preghiera del venerdì. Il bilancio dell’avvenuta per mano di un attentatore suicida, è di almeno 18 morti e 21 feriti. Nell’attentato è rimastoancheMujib Rahman Ansari, celebre per essere stato uno dei primi ad utilizzare la bandiera talebana durante i suoi sermoni. Secondo Al Jazeera, l’attacco è avvenuto mentre il religioso salutava i fedeli, tra cui si nascondeva il kamikaze che, secondo testimoni, si sarebbe fatto esplodere proprio nell’attimo in cui si apprestava a baciare la mano del religioso. Il portavoce dei, Zabihullah Mujahid, che ha confermato l’uccisione del religioso, ha definito ...

