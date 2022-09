A Roma continua l'incubo cinghiali: 350 persone non riescono a rientrare nelle proprie abitazioni, ecco perché (Di venerdì 2 settembre 2022) A vivere l'incubo sono i residenti di un quartiere nuovo, curato, verde, in area Porta di Roma, zona nord - est della Capitale. Tra le 18 e le 22, ormai tutti i giorni, gli animali selvatici ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022) A vivere l'sono i residenti di un quartiere nuovo, curato, verde, in area Porta di, zona nord - est della Capitale. Tra le 18 e le 22, ormai tutti i giorni, gli animali selvatici ...

LiveNationIT : 1/3 ?? we made it, Rome! L’estate italiana di #LouisTomlinson continua domani a Taormina, per poi arrivare all’Ippo… - VincenzoIanno16 : RT @globalistIT: - globalistIT : - fef88 : passaggio, e come tali vanno trattati (tranne ovvie fortunate eccezioni che Roma ci ha regalato e ci continua a reg… - giovanni80roma : @friedkingroup Aiuto Maresca !!! Assieme a Pairetto e Di Bello un pericolo pubblico per la Roma.. e il designatore… -