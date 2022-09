VUELTA A ESPANA, TAPPA 12: SI TORNA A SALIRE, OCCHIO AI BIG (Di giovedì 1 settembre 2022) Io che non vivo più di un giorno senza te. In Spagna il ritornello lo conoscono ormai a memoria: più di un giorno, al massimo proprio due, senza montagna non ci sa stare nessuno. E allora la 12esima TAPPA TORNA ad apparecchiare un bell’arrivo in salita: è vero, c’è un solo GPM nella giornata che porterà la carovana rossa da Salobrena a Penas Blanca, ma misura 19 chilometri ed è posto in coda alla TAPPA che costeggerà tutta la costa blanca, con attraversamenti a Malaga, Marbella e infine il traguardo volante di Estepona (con abbuoni in palio) ad anticipare l’ascesa finale, lunga e con punte del 15%. Una frazione che qualche piccolo scossone potrebbe proporlo, se non proprio per le primissime posizioni (Remco ha dimostrato di non fare fatica su ascese così lunghe), quantomeno per quelle a ridosso della top ten: chi dovesse andare un po’ ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 1 settembre 2022) Io che non vivo più di un giorno senza te. In Spagna il ritornello lo conoscono ormai a memoria: più di un giorno, al massimo proprio due, senza montagna non ci sa stare nessuno. E allora la 12esimaad apparecchiare un bell’arrivo in salita: è vero, c’è un solo GPM nella giornata che porterà la carovana rossa da Salobrena a Penas Blanca, ma misura 19 chilometri ed è posto in coda allache costeggerà tutta la costa blanca, con attraversamenti a Malaga, Marbella e infine il traguardo volante di Estepona (con abbuoni in palio) ad anticipare l’ascesa finale, lunga e con punte del 15%. Una frazione che qualche piccolo scossone potrebbe proporlo, se non proprio per le primissime posizioni (Remco ha dimostrato di non fare fatica su ascese così lunghe), quantomeno per quelle a ridosso della top ten: chi dovesse andare un po’ ...

