VIDEO | Calciomercato Napoli: NAVAS ROMPE IL SILENZIO! (Di giovedì 1 settembre 2022) Una delle tante telenovele del mercato estivo del Napoli è stata sicuramente quella legata a Keylor NAVAS. Il portiere del PSG è stato uno degli obiettivi del Napoli per la porta, ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Il costaricano aveva dato la sua disponibilità al trasferimento, ma non è stato trovato l’accordo sulla buonuscita con il club parigino. I tifosi azzurri speravano nel colpo last minute, ma così non è stato: il Napoli affida ad Alex Meret la difesa della propria porta. A confermare la sua permanenza a Parigi, ci ha pensato lo stesso NAVAS: il numero uno della Costa Rica ha scritto un messaggio sui propri canali social. Queste le sue parole: “Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Una delle tante telenovele del mercato estivo delè stata sicuramente quella legata a Keylor. Il portiere del PSG è stato uno degli obiettivi delper la porta, ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Il costaricano aveva dato la sua disponibilità al trasferimento, ma non è stato trovato l’accordo sulla buonuscita con il club parigino. I tifosi azzurri speravano nel colpo last minute, ma così non è stato: ilaffida ad Alex Meret la difesa della propria porta. A confermare la sua permanenza a Parigi, ci ha pensato lo stesso: il numero uno della Costa Rica ha scritto un messaggio sui propri canali social. Queste le sue parole: “Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando ...

