US Open 2022, Camila Giorgi manca l’ennesima occasione. Il tempo ormai stringe (Di giovedì 1 settembre 2022) Siamo sempre lì. L’uscita di scena di Camila Giorgi, nel secondo turno degli US Open 2022, alimenta discorsi che spesso sono stati fatti sulla marchigiana. Un tennis il suo potente ma scriteriato, con poche variazioni, che le impediscono di fare un salto di qualità decisivo per spiccare il volo nel circuito WTA. Una considerazione ulteriormente rafforzata per quanto accaduto nella sfida contro l’americana Madison Keys. Giorgi infatti, dopo un inizio stentato, era riuscita a opporsi molto bene alla potenza della sua avversaria, obbligandola a non pochi spostamenti laterali. Conclusione: vittoria del secondo parziale per 7-5 e vantaggio di 5-2 nel terzo. Tutto sembrava apparecchiato per un successo, ma nel momento decisivo Camila è come si fosse spenta: percentuali di efficienza al ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Siamo sempre lì. L’uscita di scena di, nel secondo turno degli US, alimenta discorsi che spesso sono stati fatti sulla marchigiana. Un tennis il suo potente ma scriteriato, con poche variazioni, che le impediscono di fare un salto di qualità decisivo per spiccare il volo nel circuito WTA. Una considerazione ulteriormente rafforzata per quanto accaduto nella sfida contro l’americana Madison Keys.infatti, dopo un inizio stentato, era riuscita a opporsi molto bene alla potenza della sua avversaria, obbligandola a non pochi spostamenti laterali. Conclusione: vittoria del secondo parziale per 7-5 e vantaggio di 5-2 nel terzo. Tutto sembrava apparecchiato per un successo, ma nel momento decisivoè come si fosse spenta: percentuali di efficienza al ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - DavidPuente : Il falso sondaggio elettorale con il M5s primo partito - OA_Sport : #USOpentennis Quali sono i precedenti tra Berrettini e Murray? Lo storico sorride all'italiano ma... - sportface2016 : #USOpen2022, #SerenaWilliams: 'Sorpresa del mio livello? Sono #Serena!' -