Udinese Fiorentina, incubo Venuti: «Troppi errori e troppo leggero…» (Di giovedì 1 settembre 2022) Il terzino destro della Fiorentina Venuti è stato protagonista in negativo nella sconfitta contro l'Udinese La Fiorentina esce sconfitta dalla Dacia Arena contro l'Udinese. E il protagonista in negativo della sfida è stato il terzino Venuti, autore dell'errore decisivo che ha poi portato al gol di Beto. Per La Gazzetta dello Sport la prestazione del difensore è da 4,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «troppo leggero, in tutti i sensi, nell'occasione dell'1-0. E tanti altri errori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

