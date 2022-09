Sanità: in Italia 386 casi di West Nile e 22 morti, dati in aumento (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Continua crescere il numero di casi nell'uomo di infezione da West Nile virus nell'ultima settimana di sorveglianza. Secondo il report dell'Istituto superiore di Sanità, dall'inizio di giugno 2022 sono 386 i casi confermati (erano 301 nell'ultimo bollettino) in Italia, mentre sono 22 i decessi notificati: 13 in Veneto, 4 in Piemonte, 3 in Lombardia e 2 in Emilia- Romagna. Sul totale dei casi, 192 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (23 in Piemonte, 14 in Lombardia, 100 in Veneto, 4 in Friuli-Venezia Giulia, 46 in Emilia- Romagna, 3 in Toscana, 2 in Sardegna), 61 casi identificati in donatori di sangue (6 Piemonte, 17 Lombardia, 24 Veneto, 13 Emilia-Romagna, 1 non indicato), 127 casi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Continua crescere il numero dinell'uomo di infezione davirus nell'ultima settimana di sorveglianza. Secondo il report dell'Istituto superiore di, dall'inizio di giugno 2022 sono 386 iconfermati (erano 301 nell'ultimo bollettino) in, mentre sono 22 i decessi notificati: 13 in Veneto, 4 in Piemonte, 3 in Lombardia e 2 in Emilia- Romagna. Sul totale dei, 192 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (23 in Piemonte, 14 in Lombardia, 100 in Veneto, 4 in Friuli-Venezia Giulia, 46 in Emilia- Romagna, 3 in Toscana, 2 in Sardegna), 61identificati in donatori di sangue (6 Piemonte, 17 Lombardia, 24 Veneto, 13 Emilia-Romagna, 1 non indicato), 127di ...

