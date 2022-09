Salernitana, De Sanctis: 'Soddisfatti del mercato, su Piatek dico questo' (Di giovedì 1 settembre 2022) Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna: "C'è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Il direttore sportivo della, Morgan De, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna: "C'è...

sportli26181512 : Salernitana, De Sanctis: 'Soddisfatti del mercato, su Piatek dico questo': Il direttore sportivo della Salernitana,… - SportdelSud : Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan #DeSanctis, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il mercato r… - TuttoSalerno : Salernitana, il grane lavoro di De Sanctis sul mercato in uscita - StivJimmer : RT @LudovicoRossini: #Piatek, again. “De Sanctis sta gestendo la Salernitana come fosse al primo anno di #Mantra: una dozzina di Pc che mag… - ilfupascal92 : RT @LudovicoRossini: #Piatek, again. “De Sanctis sta gestendo la Salernitana come fosse al primo anno di #Mantra: una dozzina di Pc che mag… -