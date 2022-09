“Precipitato dal quarto piano” Diego | morto a 36 anni | lavorava in Francia come cameriere

(Di giovedì 1 settembre 2022)Mandola èa Thonon-les-Bain, nei pressi del lago di Ginevra. L’uomo 36, era originario di Sapri, in provincia di Salerno. Qui, una comunità sotto choc per la scomparsa del giovane, chenella egione dell’Alvernia-Rodano-Alpi,in un ristorante. Sembra chesia caduto dal balcone di casa sua, morendo per il colpo subito a terra. Una notizia che ha lasciato senza parole l’intera comunità del suo paese d’origine. Tutto è successo nella tarda mattinata di mercoledì 31 agosto. Da quello che riporta la stampa locale, sembra che il trentaseienne siadal balcone-terrazzo aldel palazzo dove abitava, schiantandosi al suolo. Si tratta di un volo di almeno ...

Secondo quanto ricostruito finora, Mandola èbalcone terrazzo al quarto piano del palazzo dove abitava schiantandosi al suolo. Un volo nel vuoto di diverse decine di metri che non gli ...Sapri . La comunità di Sapri a lutto per la morte di un cameriere di 36 anni che lavorava in un ristorante francese. Diego Mandola sarebbeterrazzo della sua abitazione nei pressi di Thonon - les - Bain, dove si era trasferito per lavoro. Il giovane è spirato per le gravi ferite riportate nell'impatto, dopo un volo di ...Il 36enne – come riporta il sito web infocilento.it – è morto sul colpo dopo un volo di diverse decine di metri. La salma di Mandola è stata sequestrata Le autorità francesi… Leggi ...