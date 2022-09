Pozzuoli | Franco Castiglia in “Partenope suggestiona”

Leggi su ilblogdigio

(Di giovedì 1 settembre 2022) La quarta edizione del festival flegreo “Arte in movimento” ha regalato al pubblico tante emozioni grazie alla propria rassegna partita il 14 luglio, che terminerà il 10 settembre presso la foresta di Cuma (il calendario è in calce). “”, è il titolo del “Recital concerto” che l’attore-cantantemette in scena sabato 3 settembre, alle 19 Il Blog di Giò.