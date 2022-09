Meloni fa a pezzi l'Ue: "Gas? Pensava a come cucinare gli insetti" (Di giovedì 1 settembre 2022) "L'Europa invece di preoccuparsi di fare scelte strategiche come questa stava lì a fare norme su come cucinare gli insetti". Giorgia Meloni a Perugia attacca l'Unione europea responsabile secondo la leader di Fratelli d'Italia della grave crisi energetica. "Noi siamo nella situazione energetica attuale perché l'Italia per decenni non si è occupata seriamente del suo approvvigionamento". Meloni parla in piazza IV Novembre e con lei sul palco ci sono i candidati umbri alle elezioni politiche e i presidenti delle Regioni Umbria e Marche Donatella Tesei e Francesco Acquaroli. "Quando tentavano di segnalare che l'Europa aveva priorità sbagliate - ha sottolineato la leader di FdI - ci dicevano che eravamo antieuropeisti". Che accoglienza a Perugia! Seguite la diretta qui ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) "L'Europa invece di preoccuparsi di fare scelte strategichequesta stava lì a fare norme sugli". Giorgiaa Perugia attacca l'Unione europea responsabile secondo la leader di Fratelli d'Italia della grave crisi energetica. "Noi siamo nella situazione energetica attuale perché l'Italia per decenni non si è occupata seriamente del suo approvvigionamento".parla in piazza IV Novembre e con lei sul palco ci sono i candidati umbri alle elezioni politiche e i presidenti delle Regioni Umbria e Marche Donatella Tesei e Francesco Acquaroli. "Quando tentavano di segnalare che l'Europa aveva priorità sbagliate - ha sottolineato la leader di FdI - ci dicevano che eravamo antieuropeisti". Che accoglienza a Perugia! Seguite la diretta qui ...

