LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 30 km (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 13.13 Sono stati percorsi 30 km. 13.10 Raggiunti anche Higuita e De Marchi. Il gruppo è dunque di nuovo compatto. 13.07 Hanno provato ad avvantaggiarsi altri cinque corridori, ma il gruppo li ha ripresi subito. 13.05 Higuita e De Marchi hanno guadagnato 18” sul gruppo. 13.02 Allungano ora Sergio Higuita (BORA – hansgrohe) e Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech). 13.00 Il gruppo è ancora compatto. 12.57 Questa la top della classifica generale prima della tappa odierna: RNK. RIDER TEAM TIME 1 EVENEPOEL Remco BEL Quick-Step Alpha Vinyl Team 39:39:04 2 ROGLI? Primož SLO Jumbo-Visma 2:41 3 MAS Enric ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.13 Sono stati percorsi 30 km. 13.10 Raggiunti anche Higuita e De Marchi. Ilè dunque di nuovo. 13.07 Hanno provato ad avvantaggiarsi altri cinque corridori, ma illi ha ripresi subito. 13.05 Higuita e De Marchi hanno guadagnato 18” sul. 13.02 Allungano ora Sergio Higuita (BORA – hansgrohe) e Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech). 13.00 Ilè ancora. 12.57 Questa la top della classifica generale prima dellaodierna: RNK. RIDER TEAM TIME 1 EVENEPOEL Remco BEL Quick-Step Alpha Vinyl Team 39:39:04 2 ROGLI? Primož SLO Jumbo-Visma 2:41 3 MAS Enric ...

