L’ex volto del Tg1 Attilio Romita va al Grande Fratello Vip (Di giovedì 1 settembre 2022) Attilio Romita per anni è stato il volto delle edizioni di punta del “Tg1” e il prossimo 19 settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia. Come svela il settimanale “Oggi“, il giornalista, ora in pensione, sarà tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip“. Già lo scorso anno in un’intervista al settimanale “Chi” aveva aperto le porte al reality di Canale 5: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c’è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare”. Sarà accontentato da Alfonso Signorini che negli anni scorsi ha coinvolto altri volti noti del giornalismo, ultimo in ordine di tempo Michele Cucuzza. Dopo la lunga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022)per anni è stato ildelle edizioni di punta del “Tg1” e il prossimo 19 settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia. Come svela il settimanale “Oggi“, il giornalista, ora in pensione, sarà tra i concorrenti del “Vip“. Già lo scorso anno in un’intervista al settimanale “Chi” aveva aperto le porte al reality di Canale 5: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c’è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare”. Sarà accontentato da Alfonso Signorini che negli anni scorsi ha coinaltri volti noti del giornalismo, ultimo in ordine di tempo Michele Cucuzza. Dopo la lunga ...

