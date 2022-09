Le balenottere trasmettono i loro canti attraverso gli oceani

Leggi su agi

(Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - In uno studio pubblicato martedì, gli scienziati hanno scoperto che la voce e il canto dellesi diffondono facilmente da una popolazione all'altral'Oceano Pacifico per un tragitto che va dall'Australia all'Ecuador. Possono volerci solo un paio d'anni prima che una vibrazione si sposti per diverse migliaia di miglia. Pertanto, si viene a scoprire che questa specie animale ha la sua evoluzione culturale sulle grandi distanze e ad alta velocità e, in particolare, “non ha bisogno di Internet o dei satelliti per mantenere in funzione la propria comunicazione” e trasmissione culturale, osserva il New York Times in un servizio. Ellen Garland, biologa marina dell'Università di St. Andrews in Scozia e autrice dello studio, ha detto di essere rimasta letteralmente scioccata nello scoprire che le balene in Australia ...