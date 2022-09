Le 10 canzoni estive più ascoltate in Italia: la classifica completa (Di giovedì 1 settembre 2022) Ecco le 10 canzoni estive più ascoltate Poco fa Spotify ha rilasciato la classifica delle 10 canzoni estive più ascoltate in Italia! Tanti come sappiamo sono stati i brani che ci hanno accompagnato durante i mesi più caldi dell’anno, tuttavia a conquistare il cuore del pubblico sono state in particolare queste hit. Da La Dolce L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 1 settembre 2022) Ecco le 10piùPoco fa Spotify ha rilasciato ladelle 10piùin! Tanti come sappiamo sono stati i brani che ci hanno accompagnato durante i mesi più caldi dell’anno, tuttavia a conquistare il cuore del pubblico sono state in particolare queste hit. Da La Dolce L'articolo proviene da Novella 2000.

ItsIanira : RT @buonviaggio_: Niccolò solo te puoi andare in un concerto dove fanno le hit estive e presentarti all’improvviso senza mezzo avviso e can… - ISannita : RT @GIULIA2691: Sono anche i miei ricordi: Mi sono preso una cotta formidabile Fra fuochi e chitarre in riva al mare dentro un sacco a pelo… - ChiaraRiccoben3 : RT @buonviaggio_: Niccolò solo te puoi andare in un concerto dove fanno le hit estive e presentarti all’improvviso senza mezzo avviso e can… - lovefromjames : RT @buonviaggio_: Niccolò solo te puoi andare in un concerto dove fanno le hit estive e presentarti all’improvviso senza mezzo avviso e can… - coraleinn : RT @buonviaggio_: Niccolò solo te puoi andare in un concerto dove fanno le hit estive e presentarti all’improvviso senza mezzo avviso e can… -