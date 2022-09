RoccoTerlizzi : RT @rep_roma: Lazio-Feyenoord, il prefetto firma l'ordinanza: 'Vietata la vendita dei biglietti agli olandesi'. Che non potranno entrare al… - rep_roma : Lazio-Feyenoord, il prefetto firma l'ordinanza: 'Vietata la vendita dei biglietti agli olandesi'. Che non potranno… - TuttoSuRoma : RT @tempoweb: #Lazio-#Feyenoord, niente biglietti agli olandesi dopo i danni alla Barcaccia #roma #laziofeyenoord #europaleague #1settembre… - leggoit : Lazio-Feyenoord, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi: nel 2015 danni alla fontana della Barcaccia - pasqualinipatri : Europa League, Lazio-Feyenoord: vietata la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti -

Vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per Lazio-Feyenoord di Europa League, in programma giovedì 8 settembre a Roma. Lo ha deciso il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per 'preservare la città da possibili disordini'. La tifoseria del Feyenoord è nota per gli incidenti del 19 febbraio 2015, quando migliaia di tifosi arrivati da Rotterdam invasero il centro di Roma, in particolare piazza di Spagna, danneggiando la fontana della Barcaccia.