Jet privati, Chicco Testa affonda la sinistra: "Chi vorrei vedere su un volo di linea..." (Di giovedì 1 settembre 2022) Si discute della proposta della sinistra di abolire o limitare fortemente i jet privati per fermare il riscaldamento climatico nella puntata di giovedì 1 settembre dee L'aria che tira estate, su La7. Una trovata che ha attirato le critiche e le ironia di ampie fette dell'opinione pubblica, soprattutto per lo scarso impatto che avrebbe sull'inquinamento una misura che riguarda una nicchia esigua di super-ricchi. Chicco Testa, manager dalla vocazione ambientalista, visto che ha guidato Legambiente, ricorda che le emissioni di Co2 dovute ai jet privati sono di molto inferiori all'uno per cento del totale e pertanto la proposta non merita un commento, "anche perché sarebbe troppo lungo. Ma c'è un aspetto divertente, in questa proposta - spiega Testa - Mi piacerebbe ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Si discute della proposta delladi abolire o limitare fortemente i jetper fermare il riscaldamento climatico nella puntata di giovedì 1 settembre dee L'aria che tira estate, su La7. Una trovata che ha attirato le critiche e le ironia di ampie fette dell'opinione pubblica, soprattutto per lo scarso impatto che avrebbe sull'inquinamento una misura che riguarda una nicchia esigua di super-ricchi., manager dalla vocazione ambientalista, visto che ha guidato Legambiente, ricorda che le emissioni di Co2 dovute ai jetsono di molto inferiori all'uno per cento del totale e pertanto la proposta non merita un commento, "anche perché sarebbe troppo lungo. Ma c'è un aspetto divertente, in questa proposta - spiega- Mi piacerebbe ...

