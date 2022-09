Il Var compie 6 anni | Collina | Uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Il 1° settembre 2016, il Video Assistant Referee (Var) è stato utilizzato per la prima volta in una partita ufficiale. Seifa,città di Bari, un arbitro (l'olandese Björn Kuipers) ha potuto ricorrere al supporto del Var e della tecnologia in una partita vera e propria. Parliamo della partita Italia-Francia. La Fifa e in particolare il presidente del Comitato arbitri Pierluigiguardano al passato e al futuro con un pensiero positivo. "Ricordo molto bene la giornata. Una giornata storica. All'epoca non lavoravo ufficialmente per la Fifa, ma io era a Bari con altri colleghi, per vedere l'Italia contro la Francia e vedere Video Assistant Referee utilizzato per la prima volta in una partita internazionale. Eravamo tutti molto curiosi di vedere il risultato, ma devo ammettere anche un po' ...